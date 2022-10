Reuters: Duitsland komt ook met prijsplafond voor stroom

De Duitse regering wil net als Nederland ook een prijsplafond voor elektriciteit invoeren om huishoudens en bedrijven te behoeden voor een al te grote stijging van de energierekening. Dat staat in een nog niet vrijgegeven document van het verantwoordelijke ministerie dat is ingezien door persbureau Reuters.

Om de nieuwe limiet te helpen financieren overweegt de regering in Berlijn de winsten van sommige elektriciteitsbedrijven extra te belasten, komt uit het stuk naar voren. De regeling zou daarnaast worden gefinancierd via het enorme steunpakket van maximaal 200 miljard euro dat eind vorige maand al is aangekondigd. Volgens Reuters wordt het plan waarschijnlijk op 18 november aan het Duitse kabinet gepresenteerd.

Eerder kwamen de oosterburen al met een prijsplafond voor gas. Niet iedereen denkt dat het goed is om huishoudens en bedrijven zo riant tegemoet te komen in deze tijd van hoge inflatie. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) riep nationale overheden vorige week op om niet door te schieten met het compenseren van de hoge prijsstijgingen, want met flinke, niet specifiek op kwetsbare groepen gerichte steun loop je het risico de inflatie verder aan te jagen.

Eurocommissaris Thierry Breton (Interne Markt) noemde het Duitse pakket eerder “heel aanzienlijk” en mogelijk in strijd met Europese regels over het uitkeren van overheidssubsidies. Brussel zou daarom onderzoek gaan doen. “Terwijl Duitsland het zich kan veroorloven om 200 miljard euro op de financiĆ«le markten op te halen, kunnen andere lidstaten dat niet. We moeten dringend nadenken over hoe landen met weinig financiĆ«le bewegingsruimte hun bedrijfsleven kunnen steunen”, aldus Breton.