Sauna’s niet massaal in gevaar ondanks hoge kosten en lage steun

Sauna’s lijken ondanks fors gestegen energiekosten nog niet zo erg in gevaar dat ze het komende jaar massaal omvallen. Een aanzienlijk deel komt waarschijnlijk niet in aanmerking voor de steun vanuit de overheid voor het mkb, maar volgens de Vereniging van Nederlandse Sauna- en Wellness Bedrijven (VNSWB) gaan ondernemers creatief om met de gestegen kosten.

Voorzitter Jos Keizer benadrukt dat de situatie erg per bedrijf verschilt door verschillende verdienmodellen en energiecontracten. Maar voor het komende jaar houdt de VNSWB rekening met mogelijke faillissementen voor maar een paar van de ruim honderd bedrijven in de branche. “Van een paar heb ik de afgelopen tijd gehoord dat ze er over drie tot vier maanden niet meer zijn als de gasprijzen zich zo zouden blijven ontwikkelen. Maar inmiddels dalen die al iets.”

De energiesteun vanuit de overheid vergoedt waarschijnlijk vanaf het voorjaar de helft van de stijging van de energiekosten als deze minstens 12,5 procent van de omzet bedragen. “Onze leden zitten ongeveer tussen de 9 en 17 procent. Met name grotere bedrijven met meer bezoekers komen meestal niet in aanmerking. EfficiĆ«ntere bedrijven worden gestraft en dat is behoorlijk krom”, aldus Keizer.

Maar ondanks de in doorsnee verdrievoudigde energiekosten zijn sauna’s volgens de voorzitter niet direct in gevaar. “Je hoort dat ondernemers bij hun vader aankloppen of iets regelen met dividend. Ook worden openingstijden ingekort, maar dat zet niet echt zoden aan de dijk.” Prijsverhogingen zijn alleen mogelijk als deze een paar procent zijn. “Als je de kostenstijging van 20 procent helemaal wil doorberekenen, heeft dat effect op het aantal bezoekers. Dan gaan ze hun tijd ergens anders dan in de sauna besteden.”

Het is nog niet zo dat bezoekers al wegblijven uit de sauna vanwege de verminderde koopkracht. “Van sommigen hoor ik wel dat het iets rustiger is, maar dat dit wordt gecompenseerd doordat de consument meer besteedt. Bij anderen is het hartstikke druk, want oktober en november zijn vanwege het weer echte saunamaanden.”