Staking bij één Franse raffinaderij voorbij, elders nog wel acties

Personeel van een raffinaderij van TotalEnergies in Frankrijk heeft na een wekenlange staking besloten om weer aan het werk te gaan. Op vier andere locaties van het olie- en gasconcern gaan de stakingen nog wel door, meldt vakbond CGT.

De werkonderbreking stopt bij de raffinaderij in het West-Franse Donges na een stemming onder de werknemers. Dit wakkert bij de regering de hoop aan dat de bevoorrading van benzinestations in het land binnenkort weer normaal verloopt. Volgens een regeringswoordvoerder kampt op dit moment 21 procent van de pompstations met brandstoftekorten door de acties, terwijl dat afgelopen weekend nog bijna een derde was. Een situatie als vanouds zou binnen handbereik liggen.

TotalEnergies heeft al drie weken te maken met een stakingsgolf van personeel, dat om een forsere loonsverhoging vraagt om de inflatie mee op te vangen. De Franse overheid dwong in sommige gevallen stakers bij een brandstofdepot via een noodmaatregel om weer aan het werk te gaan. Acties bij concurrent ExxonMobil eindigden vorige week na een akkoord met loonakkoord tussen de directie en de gematigde vakbonden die de meerderheid van de werknemers vertegenwoordigen.

Ook andere bedrijven in de Franse energiesector kampen met stakingen. Bij stroomproducent EDF hebben medewerkers van een aantal kerncentrales het werk neergelegd. De netbeheerder van Frankrijk waarschuwde onlangs dat die acties ernstige gevolgen kunnen hebben voor de elektriciteitsvoorziening komende winter.