Tesla heeft bij autoverkoop last van dure dollar

Tesla heeft last van de dure dollar. Daardoor lukt het de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s niet om zijn verkopen zo sterk op te voeren als kenners alom hadden verwacht. Het bedrijf van Elon Musk worstelt naar eigen zeggen ook met logistieke problemen, waardoor het de auto’s moeilijker bij klanten weet te krijgen.

Tesla zet over het derde kwartaal uiteindelijk een omzet van 21,5 miljard dollar in de boeken. Dat is wel ruim de helft meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Maar analisten hadden op een beter cijfer gerekend. Auto’s die Tesla buiten de Verenigde Staten verkoopt leveren door de huidige wisselkoers in dollars nu minder op.

Eerder werd al bekend dat het bedrijf in de meetperiode bij elkaar 343.830 auto’s afleverde. Dat betekende een nieuw record, maar kenners rekenden er in doorsnee op dat er zeker 358.000 auto’s hun weg naar de klanten vonden.

Op Wall Street lijken de cijfers niet zo goed te worden ontvangen. Onder de streep gaat er wel bijna 3,3 miljard dollar winst in de boeken. Dat is meer dan het dubbele van de winst van een jaar terug en afgezet tegen de prognoses een meevaller.

Het in Austin, Texas gevestigde bedrijf houdt vast aan zijn lang gekoesterde plannen om de voertuigleveringen met gemiddeld 50 procent per jaar op te voeren. Daarbij is het ook nog steeds de verwachting dat er in december begonnen kan worden met het leveren van de nieuwe Semi Truck.

Maar heel makkelijk gaat het allemaal niet. Hoewel de beschikbaarheid van onderdelen afgelopen kwartaal iets minder een probleem was, werd het volgens Tesla een steeds grotere uitdaging om op drukke momenten auto’s van zijn fabrieken naar afzetmarkten te vervoeren.