WHO waarschuwt voor chronische ziektes door te weinig beweging

Bijna 500 miljoen mensen wereldwijd zullen tussen 2020 en 2030 een chronische ziekte ontwikkelen doordat ze te weinig bewegen, verwacht de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een nieuw rapport. Het kan overheden miljarden dollars kosten.

De gezondheidsorganisatie raadt zeker 150 minuten fysieke activiteit per week aan voor volwassenen om chronische ziektes zoals hart- en vaatziekte, diabetes en obesitas te voorkomen. Meer dan een kwart van de wereldbevolking haalt dit niet. In rijke landen is dit aantal veel hoger dan in armere landen.

In de meeste landen zijn vrouwen minder actief dan mannen. Dit kan mede komen door culturele normen, stelt de WHO. In het Midden-Oosten en in Zuidoost-Azië zijn deze verschillen tussen man en vrouw groter dan bijvoorbeeld in Europa, maar ook in deze regio zijn mannen actiever dan vrouwen. Naast genderverschillen zijn er ook leeftijdsverschillen: oude mensen bewegen over het algemeen minder dan jonge.

De WHO hoopt dat regeringen wereldwijd aandacht besteden aan de fysieke activiteit van hun inwoners. “De voordelen zijn enorm, niet alleen voor de fysieke en mentale gezondheid van individuen, maar ook voor samenlevingen, omgevingen en economieën”, zegt WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus.

De coronapandemie heeft initiatieven van overheden volgens de gezondheidsorganisatie tot stilstand gebracht. Bovendien zijn door de crisis sommige soorten van lichamelijke activiteit voor bepaalde gemeenschappen ontoegankelijk geworden, zoals bijvoorbeeld sportscholen voor armere mensen. Tegelijkertijd liet de pandemie ook zien hoe belangrijk beweging was voor de gezondheid, zegt de WHO.