Beleggers willen opheldering BAM over inval opsporingsdiensten

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) wil opheldering van bouwconcern BAM over de recente invallen van de Fiod en het Openbaar Ministerie bij de onderneming. Daardoor ging het aandeel BAM maandag keihard onderuit op de beurs in Amsterdam, waardoor beleggers hun beleggingen een stuk minder waard zagen worden.

Het gaat om een onderzoek naar “mogelijke onregelmatigheden” bij het internationale onderdeel van het bedrijf. Beleggersorganisatie VEB vraagt zich af of BAM zelf al eerder aanwijzingen had dat zich mogelijk onregelmatigheden hadden voorgedaan. Ook willen beleggers weten of er een risico is dat de autoriteiten in andere landen vergelijkbare onderzoeken zullen starten.

De koersval bij BAM ligt gevoelig gezien het verleden van het bouwconcern. BAM moest nog niet zo heel lang geleden meerdere keren forse tegenvallers opbiechten, bijvoorbeeld over het project voor de aanleg van een zeesluis in IJmuiden.

“Na jaren van overwegend slechte resultaten door forse projectverliezen leek bestuursvoorzitter Ruud Joosten het lek bij de grootste bouwer van Nederland boven te hebben”, geeft de VEB aan. “En toen werd het maandag 17 oktober 2022 en volgde er toch nog een venijnig staartje.”

De FIOD, de recherche van de Belastingdienst, liet maandag weten dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt. BAM stelde volledig mee te werken aan het onderzoek, maar gaf geen verdere toelichting.