Chiptoeleverancier Besi maakt koerssprong op Damrak

Toeleverancier aan de chipsector Besi heeft donderdag een koerssprong gemaakt op de beurs in Amsterdam. Beleggers reageerden aanvankelijk lauw op kwartaalcijfers van de onderneming. Maar in de loop van de handel sloeg de stemming om en werd het aandeel bijna 16 procent meer waard. Branchegenoten ASMI en ASML gingen in het kielzog bijna 4 procent omhoog.

Besi heeft last van de dip in de vraag naar chips voor smartphones en zag de omzet met dik 21 procent dalen in het derde kwartaal. En voor het huidige kwartaal rekent het bedrijf op een verdere omzetdaling. Die gegevens boden weinig reden tot enthousiasme bij beleggers. Maar analisten wezen er later op dat Besi wel een sterke verwachting heeft afgegeven voor de brutomarge in de laatste maanden van het jaar. Dat zou laten zien dat het bedrijf goed ingrijpt om de kosten omlaag te brengen.

AkzoNobel (min 1,4 procent) behoorde donderdag juist tot de grootste dalers in de AEX-index op het Damrak. Het verfconcern verkocht afgelopen kwartaal minder verf, maar zag de omzet wel stijgen door prijsverhogingen. De fabrikant, die vorige maand al met een winstalarm kwam, boekte wel minder winst doordat de hogere kosten voor grondstoffen, energie en transport niet volledig konden worden doorberekend aan klanten.

Op de financiële markten werd verder het nieuws verwerkt dat Liz Truss opstapt als premier van het Verenigd Koninkrijk. Beleggers reageerden vorige maand nog geschrokken op controversiële begrotingsplannen van Truss en de al eerder opgestapte minister van Financiën Kwasi Kwarteng. Kwartengs opvolger Jeremy Hunt heeft veel belastingverlagingen inmiddels weer teruggedraaid.

De hoofdindex op het Damrak sloot 1 procent hoger op 652,04 punten. De MidKap won 0,5 procent tot 883,09 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen gingen tot 0,8 procent omhoog en de graadmeter in Londen eindigde op een plus van 0,3 procent.

Er waren meer bedrijven die een kijkje in de boeken gaven. Sligro zakte bijna 6 procent. Het groothandelsbedrijf merkt dat de horecaklanten meer druk ervaren door personeelstekorten en de hoge energierekening. Ericsson kelderde verder dik 13 procent in Stockholm en Nokia zakte bijna 8 procent in Helsinki na tegenvallende resultaten. De winstmarges van de twee fabrikanten van telecomapparatuur staan onder druk door hogere kosten.

De euro was 0,9820 dollar waard, tegen 0,9787 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 86,22 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 92,53 dollar per vat.