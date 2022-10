Google krijgt boete in India vanwege vooraf geïnstalleerde apps

Google heeft in India een boete gekregen van omgerekend 166 miljoen euro omdat het Amerikaanse concern de grote marktmacht van zijn mobiele besturingssysteem Android zou misbruiken. De marktwaakhond in het land verwijt Google onder meer dat het smartphonefabrikanten verplicht om apps als Google Maps en Gmail vooraf te installeren in nieuwe telefoons, anders mogen ze die telefoons niet laten draaien op Android.

Dat er een straf voor Google in aantocht was in India werd vorige maand al duidelijk. Toen meldde de krant Times of India na het inzien van een belangrijk rapport van de toezichthouder dat Google de concurrentie probeerde dwars te zitten door middel van eenzijdige contracten. Ook zou Google het gebruik van andere zoekmachines dan de eigen in Android beperken.

Google heeft nog niet op de bekendmaking van de boete gereageerd. Het concern zei vorige maand dat Android ervoor heeft gezorgd dat mobiele apparaten goedkoper werden en dat er daarom meer Indiërs online zijn gegaan dan zonder het besturingssysteem het geval zou zijn geweest. Daarom is Android juist goed voor de concurrentie, meende Google.