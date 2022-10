Huishoudens gaven meer uit aan diensten, kochten minder

Consumenten hebben in augustus meer besteed aan diensten, maar minder aan goederen. Dat becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat als verklaring wijst op de coronamaatregelen in de horeca en bij evenementen die vorig jaar in de zomerse maand nog van kracht waren.

In totaal gingen de bestedingen van huishoudens met 4,1 procent omhoog, waarbij het statistiekbureau corrigeerde voor prijsveranderingen. De uitgave aan diensten gingen 10 procent omhoog. Die categorie, waar bijvoorbeeld een telefoonabonnement, een vakantie, kappersbezoek of bezoek aan een concert of voetbalwedstrijd onder vallen, is goed voor de helft van alle uitgaven van huishoudens.

De andere helft is dan de aankoop van goederen. Daar gaven huishoudens 6 procent minder aan uit. De afname was het sterkst bij non-food. Zo kochten huishoudens minder kleding, schoenen en auto’s en gaven ze ook minder uit aan woninginrichting. Ook kochten ze minder voedsel. Daar kwam de daling uit op 3 procent.

Het vertrouwen van consumenten bleef verder op hetzelfde lage niveau als in september. Toen werd een historisch dieptepunt bereikt. Ten opzichte van vorige maand werden consumenten wat minder negatief over de economie, maar de koopbereidheid nam wel verder af waardoor de totale meter voor het vertrouwen op min 59 bleef staan. Het deelcijfer voor de koopbereidheid was sinds het begin van de metingen nog nooit zo laag.

Het CBS beoordeelt dan ook dat de omstandigheden voor de consumptie van huishoudens in oktober ongunstiger zijn dan in augustus. Zo waren er ook meer consumenten die in de komende twaalf maanden een hogere werkloosheid verwachten dan dat er consumenten waren die een lagere werkloosheid voorzien. Dat saldo was sinds mei vorig jaar niet meer negatief.