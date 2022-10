Japanse yen daalt verder, stond sinds 1990 niet zo laag

Er zijn donderdag 150 Japanse yen nodig om één Amerikaanse dollar te kopen. Zo goedkoop was de Japanse munteenheid sinds 1990 niet meer. Sinds begin dit jaar verloor de yen al meer dan 30 procent van zijn waarde ten opzichte van de dollar. Dat betekent ook dat olie en gas, die vaak in dollars worden verhandeld, voor Japan veel duurder zijn geworden.

De daling van de yen heeft onder meer te maken met het opvoeren van de rentes in de Verenigde Staten. De Federal Reserve schroefde de rentepercentages al verschillende keren flink omhoog en daardoor werd de dollar duurder ten opzichte van andere landen. Ook de angst voor een wereldwijde recessie speelt mee. Beleggers beschouwen de dollar als veiliger dan veel andere munten. Daardoor staat ook de euro sinds de jaarwisseling bijna 14 procent lager ten opzichte van de Amerikaanse munt.

In Japan speelt ook mee dat de rente nog altijd zeer laag is. De Bank of Japan meent dat dit nog altijd nodig is om de economie van het land te stimuleren en de inflatie wat omhoog te krijgen.

De goedkope yen heeft voordelen voor Japan, dat veel produceert. Het kan zijn producten goedkoper aanbieden in het buitenland en daardoor aantrekkelijker worden. Tegelijkertijd worden zaken als energie, maar ook alle andere producten die het land importeert duurder. De handelsbalans was in september, vooral door de dure energie, al zwaar negatief. Dat houdt in dat het land veel meer kwijt was aan import van goederen en diensten dan de export daarvan opleverde.

De verwachting is dan ook dat de Bank of Japan zal ingrijpen op de valutamarkt. Dat kan de bank doen door zelf veel yens op te kopen. Al eerder greep de centrale bank in om de waarde van de munt te stutten.