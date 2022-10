Krant: Musk wil als eigenaar Twitter driekwart personeel ontslaan

Elon Musk heeft potentiƫle investeerders in zijn overname van Twitter verteld dat hij van plan is bijna 75 procent van de 7500 werknemers van het sociale medium te laten gaan zodra hij eigenaar is. Dat bericht The Washington Post op basis van interviews met ingewijden en documenten die de Amerikaanse krant heeft ingezien. Twitter zou na een dergelijke ingreep nog maar 2000 medewerkers over hebben.

Musk deed in april een bod op Twitter van 44 miljard dollar, maar kreeg later spijt en besloot in juli dat hij van die deal af wilde. Twitter klaagde Musk daarop aan. De geplande rechtszaak daarover is tijdelijk stilgezet, omdat Musk begin deze maand heeft laten weten dat hij toch bereid is om Twitter voor het afgesproken bedrag te kopen.

Musks plannen gaan aanzienlijk verder dan die van het huidige Twitter-management. Dat wil de loonkosten van het bedrijf tegen het einde van 2023 met ongeveer 800 miljoen verlagen, wat neer zou komen op het vertrek van bijna een kwart van het personeel, becijfert The Washington Post. Ook is het bedrijf van plan om grote besparingen door te voeren in zijn infrastructuur. Die zouden tevens de datacenters betreffen die de website draaiende houden voor meer dan 200 miljoen dagelijkse gebruikers.