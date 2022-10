Luxekleding nog altijd in trek in tijden van prijsstijgingen

Verkopers van exclusieve kleding en accessoires doen nog altijd goede zaken, ondanks de oplopende inflatie en vrees voor een recessie. Kwartaalcijfers van het Franse modehuis Hermès lieten donderdag zien dat rijke consumenten nog altijd veel geld overhebben voor luxe modeartikelen. Eerder deze maand meldde het moederbedrijf van Louis Vuitton en Christian Dior al een fors gestegen omzet.

Hermès, bekend van de zogenoemde Kelly- en Birkin-handtassen, boekte in juli, augustus en september een omzet van 3,1 miljard euro. Dat is bijna een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Dat kwam deels doordat het internationale toerisme na twee jaar van coronabeperkingen weer opleeft. Rijke Amerikaanse toeristen in Europa zijn een belangrijke doelgroep voor Hermès en branchegenoten. Zij tastten in de zomermaanden diep in de buidel voor modeartikelen. Daarnaast herstelden de verkopen in China, ondanks de aanhoudende lockdowns die in grote steden het openbaar leven grotendeels platleggen.

Het bedrijf tornt ondanks economische onzekerheden ook niet aan zijn groeiambities voor de komende jaren. Volgend jaar is Hermès van plan zijn prijzen met 5 tot 10 procent te verhogen, zei financieel directeur Éric du Halgouët. Cijfers over de kwartaalwinst bracht het bedrijf niet naar buiten.

LVMH, het bedrijf achter handtassen van het merk Louis Vuitton, mode van Christian Dior en champagne van Dom Pérignon, meldde vorige week al dat de omzet met bijna een vijfde is gestegen. Bij de goede verkopen aan Amerikaanse toeristen speelt ook de sterke dollar een rol. Reizigers uit de Verenigde Staten zijn daardoor goedkoper uit als ze in Europa gaan shoppen.