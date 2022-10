Make-up L’Oréal verkoopt nog steeds goed ondanks hoge inflatie

Make-up en huidverzorgingsproducten worden nog altijd veel gekocht, ondanks de oplopende inflatie en vrees voor een recessie. Het lukte cosmeticagigant L’Oréal om zijn verkopen afgelopen kwartaal flink op te voeren.

Op vergelijkbare basis was de omzet meer dan 9 procent hoger dan een jaar terug. Daarbij deden producten voor de massamarkt, waaronder Maybelline en Garnier, het beter dan luxere varianten als Lancôme Paris, Kiehl’s en Ralph Lauren. Dit is een eerste teken dat consumenten in deze moeilijke tijd duurdere merken wellicht inruilen voor goedkopere producten.

Maar ook grote luxeconcerns doen nog steeds goede zaken. Kwartaalcijfers van het Franse modehuis Hermès lieten donderdag zien dat rijke consumenten nog altijd veel geld overhebben voor luxe modeartikelen. Eerder deze maand meldde LVMH, het moederbedrijf van Louis Vuitton en Christian Dior, al een fors gestegen omzet.

Rivaal Kering, bekend van Gucci en Yves Saint Laurent, heeft ook een kijkje in de boeken gegeven. Dat bedrijf slaagde er eveneens in om verder te groeien, maar niet zo sterk als Hermès en LVMH. Dat komt door zwakkere verkopen in China, een markt waar Gucci het normaal erg van moet hebben. In China zijn nog steeds strenge coronalockdowns.