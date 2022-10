Moeder Snapchat ziet groei terugvallen door lastige reclamemarkt

Snap, het moederbedrijf van de app Snapchat, heeft in het derde kwartaal zijn meest beperkte groei in een kwartaal ooit doorgemaakt. De Amerikaanse onderneming heeft veel last van de afnemende advertentie-uitgaven en dalende marketingbudgetten bij bedrijven.

De opbrengsten liepen met 6 procent op vergeleken met dezelfde periode vorig jaar tot 1,1 miljard dollar. Daarmee lukte het Snap niet om aan de doorsneeverwachting van analisten te voldoen. Verder ging er een nettoverlies van 360 miljoen dollar in de boeken.

De rode cijfers zijn voor een deel toe te schrijven aan reorganisatiekosten. Snap neemt afscheid van 20 procent van het personeelsbestand, werd in de zomer bekendgemaakt. Ook snijdt het concern fors in zijn investeringen vanwege de tegenvallende inkomsten uit reclame.

De Snapchat-app, waarmee je foto’s en filmpjes kan delen op je smartphone, kreeg er afgelopen kwartaal wel 57 miljoen dagelijks actieve gebruikers bij. In totaal kijken nu 363 miljoen mensen wereldwijd elke dag op Snapchat.

De app is vooral populair bij jongere gebruikers, vanwege de vele functies waar ze foto’s kunnen aanpassen. Zo is het mogelijk om iemands gezicht bijvoorbeeld te veranderen zodat hij of zij op een hond lijkt.