Musk: het is duidelijk dat ik te veel betaal voor Twitter

Elon Musk zegt dat hij en andere investeerders “duidelijk te veel betalen” voor Twitter. De Tesla-oprichter en ’s werelds rijkste man is overigens wel “enthousiast” over de aankoop van het sociale medium, dat wat hem betreft “lange tijd een soort van wegkwijnde, maar ongelooflijk veel potentieel heeft”. Hij deed deze uitspraken toen hij woensdag vragen van verslaggevers over de kwartaalcijfers van Tesla beantwoordde.

Musk deed in april een bod op Twitter van 44 miljard dollar, maar kreeg later spijt en besloot in juli dat hij van die deal af wilde. Volgens hem waren er veel minder menselijke gebruikers van de berichtendienst dan Twitter beweert en veel meer geautomatiseerde accounts of bots. Twitter klaagde Musk daarop aan. De geplande rechtszaak daarover is tijdelijk stilgezet, omdat Musk begin deze maand heeft laten weten dat hij toch bereid is om het berichtenplatform voor het afgesproken bedrag te kopen.