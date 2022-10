Nationalisatie gasimporteur Uniper kost Duitsland miljarden extra

De kosten voor de nationalisatie van gasimporteur Uniper door de Duitse regering vallen tientallen miljarden euro’s hoger uit. Een plan om de extra financiering op te halen uit fondsen is namelijk van de baan, waardoor de regering moet opdraaien voor de kosten.

Volgens de Duitse krant Handelsblatt kunnen die extra kosten oplopen tot 40 miljard euro. De Duitse regering stemde in september in om Uniper, de grootste gasimporteur van het land, over te nemen. Daarvoor had Scholz 29 miljard euro toegezegd. De regering was van plan om dat bedrag aan te vullen met fondsen verkregen uit een heffing op gas. Maar dat plan werd geschrapt, waardoor de regering het geld nu ergens anders vandaan moet halen.

Duitsland nam Uniper eind september over. De eigenaar van tal van elektriciteitscentrales kwam dit jaar in de problemen nadat Rusland de toevoer van gas naar Duitsland drastisch verlaagde, wat tot forse verliezen leidde. Met de miljardeninjectie wilde de regering Uniper voor omvallen behoeden.

Denktank E3G uitte donderdag kritiek op het Duitse beleid ten aanzien van gas. Volgens E3G verspilt Duitsland miljarden euro’s door onder meer het importeren van vloeibaar gas (lng). Dat geld kan volgens de denktank beter worden besteed aan verduurzaming waardoor de vraag naar de fossiele brandstof afneemt.

Uniper heeft ook in Nederland centrales, waaronder drie gasgestookte centrales in Zuid-Holland die elektriciteit en warmte leveren. Op de Maasvlakte heeft het bedrijf een grote kolen- en biomassacentrale.