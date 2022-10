Premie autoverzekering in veel gevallen duurder geworden

Het verzekeren van een auto is dit jaar in veel gevallen duurder geworden. Naast de inflatie speelt de toename van autodiefstallen en extreme weersomstandigheden vermoedelijk een rol, meldt vergelijkingssite Autoverzekering.nl na eigen onderzoek. Daarnaast maken allerlei technische vernieuwingen aan auto’s reparaties duurder, en dat berekenen verzekeraars door in de premie.

In de eerste helft van dit jaar sloegen auto- en brommerdieven 13 procent vaker toe dan in dezelfde periode van 2021, maakte het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit onlangs bekend. Diefstal wordt door bepaalde verzekeringen gedekt, dus die toename zie je volgens Autoverzekering.nl terug in de premies.

Met een gemiddelde toename van 6,8 procent stijgen de de premies voor een WA-verzekering met beperkt casco het hardst. Die verzekering dekt de schade die automobilisten bij anderen veroorzaken en een deel van de schade die op niemand te verhalen is. Premies voor alleen een WA-verzekering steeg 1,3 procent. Die met volledige dekking, waar alle schade aan de auto wordt vergoed, werd juist iets goedkoper.