Prijs grondstoffen omlaag, maar verf wordt niet goedkoper

Hoewel de grondstoffen van verf goedkoper gaan worden, zal verf zelf nog wel een poos duur blijven, stelt verfproducent AkzoNobel. Sowieso zijn er meer factoren die meespelen bij de prijs van verf, zoals de kosten voor vervoer, energie en de loonkosten van de producent, legt financieel directeur Maarten de Vries van het bedrijf achter merken als Flexa, Sikkens en CetaBever uit.

Die kosten gaan allemaal nog wel verder omhoog. “We bereiden daarom een nieuwe prijsverhoging begin volgend jaar voor”, aldus De Vries. Over de gehele productenlijn heeft AkzoNobel in de laatste zeven kwartalen de kosten voor grondstoffen en vrachtkosten met 1,7 miljard euro zien toenemen. Door de prijzen te verhogen werd precies datzelfde bedrag extra verdiend.

Voor de markt van decoratieve verf, zoals AkzoNobel de verf voor woningen en gebouwen noemt, voorziet het Nederlandse bedrijf in Europa en China minder verkopen. Dat komt onder meer door de economische situatie. In landen als India en Vietnam, maar ook in Latijns-Amerika groeit AkzoNobel nog, meldt De Vries.

Ook op andere vlakken gaat het AkzoNobel voor de wind. Lakken voor auto’s en vliegtuigen verkopen weer beter. Hetzelfde geldt voor de producten van de scheepvaarttak, die onder meer coatings voor maakt waardoor er zich minder algen en schelpdieren aan scheepsrompen hechten. Daarnaast maakt AkzoNobel poedercoatings voor accu’s en bekabeling van elektrische auto’s. “We hebben een aantal deals met autofabrikanten dus daar zit de komende jaren veel groei in”, verwacht De Vries.

Toch zal AkzoNobel op korte termijn nog wel te maken krijgen met tegenwind. De nodige klanten, onder meer in de metaalindustrie, produceren minder vanwege de hoge energiekosten. “Dat is iets waar we mee te maken krijgen.” AkzoNobel zal zelf de productie niet terug hoeven te schroeven, verwacht De Vries. “Onze energierekening is maar ongeveer 1 procent van onze omzet”, aldus de financieel directeur.