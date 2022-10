Rusland nog groot in North Sea Port, maar effect sancties komt

Rusland was in het derde kwartaal van dit jaar nog altijd de grootste handelspartner van de havens van Terneuzen, Vlissingen en Gent. Maar sancties die in die periode van kracht werden zorgen dat daar verandering in komt, aldus havenbedrijf North Sea Port. In het huidige kwartaal zal Rusland zakken op de ranglijst.

Met name steenkool, meststoffen, lijnzaad en houtpallets werden veelal vanuit Rusland naar de Zeeuwse en Vlaamse havens vervoerd. Op de meeste van die producten gingen deze zomer sancties gelden om Rusland te straffen voor de inval in Oekraïne.

De dreiging van sancties en onzekerheid over leveringen zorgden voor North Sea Port voor een overslagpiek in het voorjaar. Toen legden veel bedrijven extra voorraden aan van goederen waar ze zich zorgen over maakten, zoals steenkool en hout. De groei van de overslag van goederen nam af nadat die voorraden waren aangelegd. Ook in de rest van het jaar rekent de fusiehaven op minder sterke groei.

In totaal ging de overslag in de eerste negen maanden nog ruim vooruit. Via zeevaart kwam er voor haast 57 miljoen ton aan goederen de havens binnen, een toename van 9,3 procent ten opzichte van 2021. De binnenvaart was goed voor de overslag van 48 miljoen ton aan goederen, 8,4 procent meer dan een jaar eerder.

De containeroverslag nam af in de eerste drie kwartalen ten opzichte van een jaar eerder. Dat kwam vooral door groente en fruit dat als zogeheten breakbulk wordt vervoerd. Dat zijn verpakkingen die geen containers zijn, maar het vervoer wordt wel in die categorie ingedeeld.