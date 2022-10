Sombere boodschap bij kwartaalcijfers AkzoNobel verwacht

Verfconcern AkzoNobel maakt donderdag bekend wat de resultaten over het derde kwartaal zijn. Onlangs kwam het bedrijf achter merken als Flexa en Sikkens al met een sombere boodschap. Distributeurs en winkelketens die verf van het Nederlandse bedrijf verkopen, zijn door economische onzekerheden vooral bezig met het opmaken van hun voorraden voordat ze nieuwe blikken inslaan.

Die voorzichtigheid zal de winst in het derde kwartaal raken, waarschuwde AkzoNobel eind vorige maand al. Ook in de laatste drie maanden van 2022 staan de resultaten onder druk door de zwakke vraag in met name Europa en China, waar het consumentenvertrouwen historisch laag is.

Analisten van de bank Credit Suisse zien in een vooruitblik op de resultaten ook kans op wat positief nieuws. Zo zou de piek in prijsstijgingen voor grondstoffen voor verf en coatings voorbij zijn. Collega’s van zakenbank UBS verwachten daarentegen dat de verffabrikant ook last zal hebben van hogere lonen.

Naast AkzoNobel maakt ook AEX-bedrijf Besi zijn derdekwartaalcijfers bekend. De toeleverancier aan de chipindustrie meldde afgelopen zomer nog dat de vraag vanuit China flink was teruggelopen door strenge coronalockdowns en overcapaciteit in fabrieken.

Recent nieuws over de wereldwijde chipsector voedt verdere zorgen over bedrijven in de branche. Zo valt de vraag naar consumentenelektronica als smartphones en laptops, waar veel halfgeleiders voor nodig zijn, terug na de grote groei tijdens de corona. Daarbij speelt ook mee dat consumenten door de hoge inflatie minder te besteden hebben. De grote chipfabrikant TSMC stelde zijn investeringsplannen onlangs al naar beneden bij. Daarbovenop komt dat de Verenigde Staten hun regels voor de export van chips naar China hebben aangescherpt.

Ook de beursgenoteerde informatieleverancier Relx en groothandelsbedrijf Sligro geven inzage in de boeken.