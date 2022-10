Stakingen bij nog minder Franse raffinaderijen

De stakingsbereidheid bij werknemers van het Franse olie- en gasconcern TotalEnergies dooft langzaam uit. Nog bij één raffinaderij en één brandstofdepot wordt donderdag gestaakt. Bij alle andere locaties hervat het personeel het werk. Woensdag waren er nog op vier locaties stakingen.

De stakingen, niet alleen bij TotalEnergies maar ook bij branchegenoot ExxonMobil, begonnen eind september en zorgden voor brandstofchaos in Frankrijk. Op het hoogtepunt zat ongeveer een op de drie tankstations in het land zonder brandstof en waren er lange rijen voor de pomp in de zwaarst getroffen gebieden, waaronder de regio rond Parijs. De Franse regering greep verschillende malen in om te zorgen dat raffinaderijen weer konden draaien.

Vorige week werden de acties bij ExxonMobil al beëindigd. Ook TotalEnergies kwam al tot een akkoord met meerdere vakbonden, maar vakbond CGT was het nog niet eens met de hoeveelheid salaris die de werknemers erbij krijgen.

Komende week is het in Frankrijk herfstvakantie, wat normaal gesproken veel vakantieverkeer oplevert. Woensdag had nog altijd een op de vijf tankstations te weinig brandstof.