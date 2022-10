Tabaksproducent Philip Morris doet hoger bod op Swedish Match

De Amerikaanse tabaksproducent Philip Morris heeft een laatste bod uitgebracht op rookvrij-productenmaker Swedish Match. Met de overname wil Philip Morris meer rookvrije producten in de Verenigde Staten gaan verkopen, zoals e-sigaretten en snus.

De totale waarde van het bod bedraagt 15,8 miljard dollar, omgerekend zo’n 16,2 miljard euro. Philip Morris wil naar eigen zeggen het bod niet nogmaals verhogen. Volgens directeur Jacek Olczak behelst het bod namelijk “een zeer overtuigende waarde voor de aandeelhouders van zowel Swedish Match als Philip Morris”.

Het bod komt een dag nadat het bedrijf de verkooprechten van de elektrische sigaret IQOS had overgenomen. Eerder deelde het bedrijf die rechten met branchegenoot Altria, maar die partner is nu voor 2,7 miljard uitgekocht. De overname van Swedish Match zou de Amerikaanse tabaksproducent een extra impuls geven op de Amerikaanse afzetmarkt voor rookvrije producten.

Zo staat Swedish Match onder meer bekend om de verkoop van snus. In Nederland is die tabak in de vorm van een tablet of theezakje verboden. Gebruikers krijgen een shot nicotine binnen via hun slijmvlies en speeksel door snus onder de bovenlip te stoppen. Onlangs waarschuwde de Amsterdamse politie nog dat schoolkinderen ermee werden geronseld voor het doen van criminele klusjes. Volgens de politie ziet het er leuk uit en ruikt het lekker, waardoor het aantrekkelijk is voor kinderen.

Swedish Match heeft een vestiging in Assen. Daar moesten volgens de vakbond dertig van de honderd werknemers vertrekken door het stoppen van de verkoop van producten aan Rusland. Door het uitblijven van een een goede vertrekregeling dreigden werknemers vervolgens te gaan staken, maar vorige week bereikten de vakbonden een principeakkoord met Swedish Match.