Tesla hard omlaag op sombere beursdag Wall Street

Fabrikant van elektrische auto’s Tesla ging donderdag hard omlaag op Wall Street. Beleggers reageerden teleurgesteld op de resultaten van het bedrijf van topman Elon Musk. Er heerste überhaupt een sombere stemming op de beursvloeren in New York. Dat komt omdat de rentevrees weer terug is op de financiële markten.

Tesla leverde bijna 7 procent aan beurswaarde in. De onderneming had last van de duurdere dollar waardoor de verkopen achterbleven bij de verwachtingen van analisten en beleggers. Ook worstelt Tesla met logistieke problemen, waardoor het de auto’s moeilijker bij klanten weet te krijgen.

De zorgen over de hoge inflatie en de aanhoudende renteverhogingen zorgden woensdag al voor verliezen op Wall Street. Donderdag leek het er even op dat het voor met name techaandelen wel een goede dag zou worden.

Maar het beeld veranderde snel nadat het hoofd van de Federal Reserve in Philadelphia had gezegd dat de beleidsmakers bij de centrale bank de rente dit jaar waarschijnlijk zullen verhogen tot “ruim boven” de 4 procent. Fed-bestuurder Lisa Cook sprak ook en merkte op dat de rentetarieven voorlopig moeten blijven stijgen om de inflatie onder controle te krijgen.

De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent lager op 30.333,59 punten. De brede S&P 500 zakte 0,8 procent tot 3665,78 punten en techgraadmeter Nasdaq leverde 0,6 procent in tot 10.614,84 punten.

IBM steeg na het openen van de boeken bijna 5 procent. Het techbedrijf verhoogde zijn omzetverwachting voor het hele jaar na beter dan verwachte resultaten in het derde kwartaal. AT&T won op zijn beurt bijna 8 procent. Het telecomconcern boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst en schroefde zijn verwachtingen voor het hele jaar op.

Luchtvaartmaatschappij American Airlines verloor verder bijna 4 procent ondanks een recordomzet in het derde kwartaal. Kenners hadden de hogere opbrengsten al zien aankomen.

Sigarettenfabrikant Philip Morris, die eveneens met cijfers kwam, zakte een kleine 2 procent. Het concern verhoogde ook zijn overnamebod op rookvrij-productenmaker Swedish Match tot 15,8 miljard dollar. Met de overname wil Philip Morris meer rookvrije producten in de VS gaan verkopen, zoals e-sigaretten en snus.

De euro was 0,9784 dollar waard, tegen 0,9820 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 85,98 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 92,64 dollar per vat.