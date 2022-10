Tesla zakt op Wall Street na teleurstellende kwartaalcijfers

Tesla behoorde donderdag tot de grootste dalers op de aandelenbeurzen in New York, na teleurstellende resultaten. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s had last van de duurdere dollar waardoor de verkopen achterbleven bij de verwachtingen van analisten en beleggers. Ook worstelt het bedrijf van Elon Musk met logistieke problemen, waardoor het de auto’s moeilijker bij klanten weet te krijgen. Het aandeel werd een kleine 8 procent lager gezet.

De stemming op Wall Street bleef voorzichtig na de verliesbeurt een dag eerder. De zorgen over de hoge inflatie en de aanhoudende renteverhogingen van de centrale banken om die onder controle te krijgen, bleven boven de markten hangen. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,6 procent hoger op 30.589 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 3702 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,3 procent tot 10.716 punten.

IBM steeg bijna 4 procent. Het techbedrijf verhoogde zijn omzetverwachting voor het hele jaar na beter dan verwachte resultaten in het derde kwartaal. De kwartaalcijfers van aluminiumproducent Alcoa vielen eveneens in de smaak bij beleggers. Dat aandeel werd bijna 3 procent hoger gezet.

AT&T steeg ruim 7 procent. Het telecomconcern boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst en schroefde zijn verwachtingen voor het hele jaar op. Luchtvaartmaatschappij American Airlines verloor verder 2,5 procent ondanks een recordomzet in het derde kwartaal. Kenners hadden de hogere opbrengsten al zien aankomen.

Kinder Morgan daalde bijna 4 procent. De eigenaar en beheerder van olie- en gaspijpleidingen boekte afgelopen kwartaal minder winst dan kenners hadden verwacht. Chipbedrijf Lam Research won bijna 7 procent na goed ontvangen resultaten.

Sigarettenfabrikant Philips Morris, die ook met cijfers kwam, zakte licht. Het concern verhoogde ook zijn overnamebod op rookvrij-productenmaker Swedish Match tot 15,8 miljard dollar. Met de overname wil Philip Morris meer rookvrije producten in de VS gaan verkopen, zoals e-sigaretten en snus.

Twitter steeg dik 1 procent. Tesla-oprichter Elon Musk vindt dat hij en andere investeerders “duidelijk te veel betalen” voor Twitter. De rijkste man ter wereld is overigens wel “enthousiast” over de aankoop van het sociale medium, dat volgens hem ongelooflijk veel potentieel heeft. Hij deed deze uitspraken toen hij woensdag vragen van verslaggevers over de kwartaalcijfers van Tesla beantwoordde.

De euro was 0,9792 dollar waard, tegen 0,9787 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,6 procent meer op 87,75 dollar. Brentolie werd 1,9 procent duurder op 94,32 dollar per vat.