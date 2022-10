Turkse rente opnieuw flink omlaag ondanks torenhoge inflatie

De Turkse centrale bank heeft donderdag de rente in het land nog verder verlaagd. Dit keer ging de rente zelfs met 1,5 procentpunt omlaag naar 10,5 procent. Het is de derde renteverlaging in drie maanden tijd. Een maand geleden werd de rente met een vol procentpunt teruggeschroefd tot 12 procent. De meeste economen hadden verwacht dat het belangrijkste rentetarief opnieuw met 1 procentpunt zou worden verlaagd.

De rentestappen van de Turkse centrale bank zijn omstreden omdat het land kampt met een torenhoge inflatie. De kosten van levensonderhoud in Turkije liggen inmiddels 83,5 procent hoger dan een jaar terug. In andere landen wordt de rente juist verhoogd om de hoge inflatie in te dammen.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan vindt, in tegenstelling tot de gangbare theorie onder economen, dat een hogere rente juist zorgt voor hogere prijzen. Onder druk van de president wordt de rente in Turkije daarom verlaagd om de waarde van de Turkse lira te drukken en de economie te stimuleren. Erdogan wil de goedkope lira gebruiken om de industrie van zijn land te helpen, omdat het dan voor andere landen goedkoper wordt om Turkse producten te kopen.