Bijenkorf-personeel Rotterdam staakt, ook Eindhoven plant actie

Personeel van de Bijenkorf in Rotterdam heeft vrijdag gestaakt. Ongeveer 150 personeelsleden liepen in een mars door het centrum van de havenstad, meldt vakbond FNV. Personeel van het filiaal van de warenhuisketen in Eindhoven wil ook actie gaan voeren, aldus de vakbond. Wanneer dat gebeurt en welke vorm dat krijgt is nog niet bekend.

Met de actie in Eindhoven is nu het personeel in vier van de zeven Bijenkorf-winkels bereid actie te voeren om een hoger loon te eisen. Eerder legden ook medewerkers van de vestiging in Amsterdam al het werk neer en voerde personeel uit Amstelveen actie.

FNV eist een loonsverhoging van minstens 10 procent, met een minimum van 14 euro per uur. Daarnaast wil de vakbond dat de lonen meestijgen met de inflatie.

De Bijenkorf liet eerder weten niet zover te willen gaan in het verhogen van de lonen van zijn circa 2400 medewerkers. De inflatie is volgens de warenhuisketen geen goede maatstaf omdat er al maatregelen vanuit de overheid komen om de gevolgen te verzachten. Ook denkt de directie van het bedrijf dat mensen luxewinkels als eerste links laten liggen nu veel zaken duurder worden.