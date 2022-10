Nikkei licht lager na inflatiecijfer en daling Japanse yen

De aandelenbeurs in Tokio ging vrijdag licht omlaag. Beleggers verwerkten het nieuwste inflatiecijfer uit Japan, die in september opnieuw is uitgekomen op 3 procent. De stijging van de consumentenprijzen ligt daarmee in Japan nog altijd ver onder de hoge inflatiecijfers van veel andere grote landen. De Bank of Japan heeft daardoor in tegenstelling tot andere grote centrale banken de rente nog niet verhoogd. Dit zet de waarde van de yen echter onder druk.

Om één Amerikaanse dollar te kopen zijn inmiddels iets meer dan 150 yen nodig. Zo goedkoop was de Japanse munteenheid sinds 1990 niet meer. Valutahandelaren verwachten dan ook dat de Japanse centrale bank opnieuw zal ingrijpen door yens op te kopen om de waarde van de munt te stutten, maar tot nu toe lijkt deze zich afzijdig te houden.

De waardedaling van de yen betekent ook dat olie en gas, die vaak in dollars worden verhandeld, voor Japan veel duurder zijn geworden. Exclusief de sterk schommelende prijzen voor voeding, maar inclusief de energieprijzen, steeg de inflatie in september ook tot een niveau van 3 procent, van 2,8 procent in augustus. Het was voor het eerst sinds 1991 dat deze zogeheten kerninflatie dat niveau bereikte.

De Nikkei in Tokio noteerde kort voor sluiting van de beurshandel in de Japanse hoofdstad 0,3 procent in de min. De verliesbeurt op Wall Street, waar de rentevrees weer terugkeerde, drukte ook de stemming op de Japanse markt. Nutsbedrijf Tokyo Gas en cosmeticaconcern Shiseido behoorden tot de grootste dalers met minnen van 2 en 1,6 procent. De chipbedrijven Advantest en Tokyo Electron stonden in de kopgroep met winsten van 2,1 en 4,6 procent.

De Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,2 procent na de forse koersverliezen in de afgelopen twee dagen. Grote Chinese technologiebedrijven als Alibaba, Tencent en Meituan veerden iets op na de recente zware verliezen en wonnen tot 1,2 procent. De beurs in Shanghai won 0,5 procent. Beleggers verwerkten het nieuws dat delen van de Chinese miljoenenstad Xi’an in lockdown zijn gegaan vanwege een stijging van het aantal coronabesmettingen. De Kospi in Seoul verloor 0,3 procent en de All Ordinaries in Sydney zakte 0,7 procent.