Overslag haven Rotterdam stabiel door sterke toename gasimport

Via de Rotterdamse haven zijn in de eerste negen maanden van het jaar vrijwel evenveel goederen vervoerd als een jaar geleden. Wel zijn er volgens het havenbedrijf grote verschillen in de goederenstromen ontstaan als gevolg van de oorlog in Oekraïne, de sancties tegen Rusland en de veranderingen in de wereldwijde energieleveringen.

Zo werden in Europa’s grootste haven veel meer kolen en vloeibaar gemaakt aardgas (lng) geïmporteerd als alternatief voor Russisch aardgas. De overslag van containers nam daarentegen af, vooral door het wegvallen van de handel met Rusland. De totale goederenoverslag in Rotterdam steeg met 0,3 procent tot 351 miljoen ton ten opzichte van vorig jaar.

Het totale overslagvolume toont volgens topman Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam aan dat de haven “gewoon doordraait”. De grote veranderingen bij met name lng en kolen laten volgens hem wel zien dat het energielandschap drastisch is veranderd.

Het lng-volume kende een zeer sterke groei van bijna 74 procent. Dat komt omdat er onder andere uit de Verenigde Staten veel meer lng wordt aangevoerd ter vervanging van Russisch aardgas, dat in het verleden via pijpleidingen aan Noordwest-Europa werd geleverd. Het volume kolen nam met bijna een kwart toe, vooral omdat er meer kolen gestookt worden in elektriciteitscentrales om duur gas te vervangen.

Het volume minerale olieproducten daalde met dik 13 procent, vooral als gevolg van de verminderde aanvoer van stookolie uit Rusland. Wel werd er meer ruwe olie (plus 5,4 procent) overgeslagen. De overslag van ijzererts en schroot daalde fors als gevolg van de afzwakkende economie.

Het containersegment zag een afname van 8,6 procent in gewicht en 4,4 procent in aantallen containers. Door de sancties is het containerverkeer tussen Rusland en Rotterdam vrijwel tot stilstand gekomen. De afgelopen jaren was ongeveer 8 procent van het containerverkeer gerelateerd aan Rusland. De logistieke problemen in het containervervoer worden volgens het havenbedrijf wel langzaamaan kleiner. Ook zijn de vrachttarieven aanzienlijk gedaald.

De macro-economische vooruitzichten zijn volgens het havenbedrijf niet rooskleurig door de aanhoudende oorlog in Oekraïne, de inflatie en het verslechterde economische klimaat. Desondanks verwacht de Rotterdamse haven dat het overslagvolume over heel 2022 op ongeveer hetzelfde niveau uitkomt als dat van vorig jaar.