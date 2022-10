Postbezorger PostNL centraal op Damrak na winstalarm

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag vooral uit naar PostNL. De post- en pakketbezorger gaf een omzet- en winstwaarschuwing vanwege de verslechtering van de economische omstandigheden. Door de hoge inflatie kopen mensen minder online en heeft PostNL minder pakketjes te vervoeren. Ook kampt het bedrijf met hogere kosten voor personeel en brandstof. PostNL liet daarbij de verwachtingen voor dit jaar los.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een lager begin van de laatste dag van de week. Ook elders in Europa lijken de beurzen in het rood beginnen na de verliesbeurt op Wall Street. De belangrijkste Aziatische aandelenmarkten stonden vrijdag overwegend in de min. De Nikkei in Tokio ging 0,4 procent lager het weekeinde in. De Hang Seng-index in Hongkong verloor tussentijds 0,6 procent, na de zware koersverliezen in de afgelopen dagen die de index naar het laagste niveau in dertien jaar stuurden.

Op het Damrak blijft Philips in de belangstelling staan. Honderden gebruikers van apneu-apparaten van Philips zijn deze week naar de rechter gestapt. Ze willen daarmee afdwingen dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vertrouwelijke documenten over de omstreden apparaten vrijgeeft. Dat bevestigde hun raadsman, Mark de Hek van SAP Letselschade Advocaten, aan NRC.

Ook BAM weet de aandacht op zich gericht. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) wil opheldering van het bouwconcern over de recente invallen van de FIOD en het Openbaar Ministerie bij de onderneming. Daardoor ging het aandeel BAM eerder deze week keihard onderuit op de beurs.

Beter Bed kwam met cijfers. De beddenfabrikant zag de omzet afgelopen kwartaal dalen. Ook kreeg het bedrijf minder orders binnen, mede door de warme zomer en de onzekere economische vooruitzichten. Het bedrijf verwacht dat de retailsector verdere druk zal ondervinden van de hoge inflatie en lagere consumentenbestedingen.

In Frankfurt verwerken beleggers een winstwaarschuwing van Adidas. Volgens het Duitse sportmerk gaat het met de verkopen in China niet zo goed als verwacht. Ook in westerse landen valt de vraag naar sportartikelen de laatste tijd tegen en het bedrijf loopt tegen extra kosten aan in verband met zijn vertrek uit Rusland. Daarom is een eerdere voorspelling voor de winst dit jaar volgens Adidas niet meer haalbaar.

De euro was 0,9774 dollar waard, tegen 0,9820 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 84,73 dollar. Brentolie werd ook 0,3 procent duurder, op 92,64 dollar per vat.