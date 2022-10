PostNL omlaag op beurs na winstalarm, chipbedrijven stijgen

PostNL is vrijdag met een stevige min de week uitgegaan. Het postbedrijf gaf een omzet- en winstwaarschuwing af omdat mensen door de inflatie minder online kopen. PostNL heeft daardoor minder pakketjes te vervoeren. Ook is de onderneming meer kwijt aan lonen en brandstof. PostNL stond met een min van 5,6 procent onderaan bij de middelgrote bedrijven op de Amsterdamse beurs.

In de AEX deden de chipbedrijven ASMI en ASML het goed met plussen tot 2,1 procent. Besi, dat ook actief is in de chipsector, daalde 0,2 procent. Dat bedrijf won een dag eerder echter bijna 16 procent na goed ontvangen resultaten. Philips zakte 2,7 procent. Honderden gebruikers van apneu-apparaten van Philips zijn deze week naar de rechter gestapt. Ze willen daarmee afdwingen dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vertrouwelijke documenten over de omstreden apparaten vrijgeeft.

De AEX-index maakte in het kielzog van de Amerikaanse beurzen de verliezen van eerder op de dag goed en sloot 0,1 procent in de plus op 652,46 punten. De MidKap eindigde met een verlies van 0,3 procent op 880,84 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs leverden tot 0,9 procent in, maar die in Londen dikte 0,4 procent aan.

BAM verloor bij de kleine bedrijven 1,9 procent. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) wil opheldering van het bouwconcern over de recente invallen van de FIOD en het Openbaar Ministerie bij de onderneming. Beter Bed zakte 0,6 procent en maakte daarmee een eerder dik verlies bijna helemaal goed. De beddenfabrikant zag de omzet afgelopen kwartaal dalen en kreeg minder orders binnen.

In Frankfurt kelderde Adidas bijna 10 procent na een winstalarm. Volgens het Duitse sportmerk gaat het met de verkopen in China niet zo goed als verwacht. Concurrent Puma zakte ruim 7 procent. Het Frans-Italiaanse brillenconcern EssilorLuxottica, dat eerder dit jaar het Nederlandse GrandVision overnam, daalde 3,5 procent na tegenvallende resultaten.

In Parijs zakte cosmeticagigant L’OrĂ©al 5,8 procent na publicatie van de kwartaalcijfers. Automaker Renault verloor 2,3 procent na tegenvallende verkoopcijfers. Luxeconcern Kering, bekend van Gucci en Yves Saint Laurent, gaf ook een kijkje in de boeken en werd 3,3 procent lager gezet. Modehuis Balenciaga, dat ook van het Franse concern is, stopt een samenwerking met Kanye West na antisemitische uitspraken van de rapper.

De euro was 0,9814 dollar waard, tegen 0,9820 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 84,99 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder op 93,24 dollar per vat.