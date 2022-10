Rentehoop stuwt Wall Street naar dikke winst

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag fors hoger geëindigd. Beleggers reageerden positief op uitspraken van beleidsbepalers van de Federal Reserve die aangaven dat het einde van de renteverhogingen mogelijk in zicht komt. De Amerikaanse centrale bank moet dan ook na gaan denken over kleinere rentestappen dan de verhogingen met 0,75 procentpunt van de afgelopen maanden, gaven zij aan.

De Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk met een winst van 2,5 procent op 31.082,56 punten. De breed samengestelde S&P 500 kreeg er 2,4 procent bij en kwam uit op 3752,75 punten. Die beursgraadmeter boekte de meeste winst in een week sinds juni. Techbeurs Nasdaq dikte 2,3 procent aan tot 10.859,71 punten.

De beurzen op Wall Street waren nog in de min begonnen. Dat kwam onder meer door Snap. Het moederbedrijf van filmpjesdienst Snapchat kreeg harde klappen en sloot uiteindelijk meer dan 28 procent lager. Het bedrijf achter de vooral bij jongeren populaire app kende in het derde kwartaal de traagste groei ooit. De Amerikaanse onderneming heeft veel last van de afnemende advertentie-uitgaven en dalende marketingbudgetten bij bedrijven.

Snap leed ook een nettoverlies van 360 miljoen dollar. De rode cijfers zijn voor een deel toe te schrijven aan reorganisatiekosten. Snap kondigde afgelopen zomer al aan 20 procent van het personeel te ontslaan. Ook snijdt het concern fors in zijn investeringen en sluit het bedrijf een vestiging in San Francisco. Eerder dit jaar verloor Snap op één dag al eens meer dan een derde van zijn beurswaarde.

Concurrenten Meta Platforms, de eigenaar van Facebook, en Pinterest zakten 1,2 en 6,4 procent. Twitter zakte haast 5 procent. Naast het slechte nieuws van Snap speelde mee dat Elon Musk potentiële investeerders in zijn overname van Twitter heeft verteld dat hij van plan is bijna 75 procent van de 7500 werknemers van het sociale medium te laten gaan zodra hij eigenaar is. Dat schreef The Washington Post op basis van interviews met ingewijden.

Schlumberger steeg meer dan 10 procent. De oliedienstverlener presteerde afgelopen kwartaal beter dan analisten en beleggers hadden verwacht. Ook voor het huidige kwartaal rekent het bedrijf op een verdere groei van de omzet.

Pfizer ging 4,8 procent omhoog. De farmaceut wil zijn coronavaccin in de Verenigde Staten voor tussen de 100 en 130 dollar gaan verkopen zodra de regering niet meer betaalt.

De euro was 0,9862 dollar waard, tegen 0,9814 dollar bij de slotbel in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 85,11 dollar. Brentolie werd 1,2 procent duurder, op 93,52 dollar per vat.