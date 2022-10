Sectorplannen tijdens najaarsgolf corona vooralsnog onaangeraakt

De supermarkt- en horecasector nemen vooralsnog geen preventieve maatregelen nu het aantal coronabesmettingen weer oploopt. Wel geeft het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) aan in nauw contact te staan met de overheid. Ook de preventieve maatregelen die staan beschreven in het horecasectorplan blijft vooralsnog op de plank liggen.

Het RIVM registreerde vorige week een stijging van het aantal besmettingen van 4,6 procent ten opzicht van een week eerder. Dat was de langzaamste stijging sinds medio september. Tot dan toe steeg het aantal nieuwe gevallen nog met meer dan 40 procent per week. Daarom concludeerde het RIVM eerder dat de najaarsgolf is begonnen. Het alarmniveau, de zogeheten thermometer, ging een stapje omhoog. Dinsdag bleek het aantal positieve coronatests weer licht gedaald. Of de top van de najaarsgolf daarmee is bereikt, was volgens het RIVM moeilijk te zeggen.

Op het coronadashboard van de Rijksoverheid staat het niveau op 2, wat betekent dat het virus een verhoogde impact heeft op de samenleving. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport betekent dat niet dat ook de sectoren aan de hand van hun plannen moeten opschalen. Het kabinet beslist uiteindelijk, op basis van de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) en het Maatschappelijk Impact Team (MIT) wat aanvullende maatregelen zijn. Sectoren kunnen wel zelf beslissen om op te schalen, zo geeft de zegsman aan.

Een woordvoerster van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de koepelorganisatie voor supermarkten, gaat uit van wat er in de sectorplannen beschreven staat. Wel benadrukt ze dat de beslissingen van het kabinet daarin leidend zijn. “Vooralsnog treffen we geen preventieve maatregelen zoals het reinigen van winkelwagentjes. Maar als het moet, dan staat de sector klaar”, aldus de zegsvrouw. “Maar ik hoop niet dat die plannen uit de kast gehaald hoeven worden.”

Voor de supermarktsector, die zich dient te houden aan het sectorplan ‘Detailhandel’, gelden allereerst een aantal basismaatregelen. Daaronder vallen onder meer het vaker wassen van je handen en het hoesten en niezen in de elleboog. Daarnaast vermeldt het sectorplan een aantal preventiemaatregelen. Daarin wordt het mondmasker ook genoemd, maar alleen als advies en in het geval dat er een landelijk mondkapjesadvies van kracht is.

Mocht de horecasector overgaan tot de preventieve maatregelen uit de sectorplannen, dan keren de spat- en kuchschermen weer terug. Ook gelden er dan weer looproutes in bijvoorbeeld restaurants en cafés, zo is te lezen in het sectorplan voor de horeca. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) laat echter weten de adviezen van het kabinet af te wachten. Ook geeft KHN geen informatie te hebben over ziekteverzuim onder personeel als gevolg van de coronabesmettingen.