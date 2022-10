Shell verliest hoger beroep over misleidende CO2-compensatie

Het College van Beroep heeft geoordeeld dat Shell klanten misleidt met een aanbod om CO2-uitstoot te compenseren door 1 cent per liter brandstof extra te betalen. Daarmee bevestigt het College een eerdere uitspraak van de Reclame Code Commissie (RCC).

Volgens het College kan Shell niet bewijzen dat bomenplant of bosbescherming de schade aan het klimaat door een autorit compenseert. Een dergelijke claim mag een bedrijf alleen doen als er voldoende wetenschappelijk bewijs voorhanden is. Na een eerdere uitspraak van de RCC verving Shell de term CO2-neutraal al door CO2-compensatie. Maar ook de nieuwe term is misleidend, oordeelde zowel de RCC als het College.

Een woordvoerster van Shell geeft in een reactie aan dat het bedrijf de uitspraak nu bestudeert en nog niet op eventuele vervolgstappen vooruit wil lopen.

Uitspraken van de RCC zijn niet bindend, maar worden volgens de Stichting Reclame Code in 96 tot 97 procent van de gevallen wel opgevolgd door adverteerders. Als een bedrijf de uitspraak negeert, komt het op een ‘non-compliantlijst’ te staan en gaat een melding naar de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Die overheidsinstantie kan zelf onderzoek doen en boetes opleggen.