Snap keldert op Wall Street na tegenvallende groei

Snap, het moederbedrijf van de app Snapchat, werd vrijdag 28 procent minder waard op de aandelenbeurzen in New York. Het bedrijf achter de vooral bij jongeren populaire app waarmee foto’s en filmpjes kunnen worden gedeeld, kende in het derde kwartaal de traagste groei ooit. De Amerikaanse onderneming heeft veel last van de afnemende advertentie-uitgaven en dalende marketingbudgetten bij bedrijven.

Snap leed ook een nettoverlies van 360 miljoen dollar. De rode cijfers zijn voor een deel toe te schrijven aan reorganisatiekosten. Snap kondigde afgelopen zomer al aan 20 procent van het personeel te ontslaan. Ook snijdt het concern fors in zijn investeringen vanwege de tegenvallende inkomsten uit reclame. Analisten van investeringsbank Bernstein verlaagden het advies voor het aandeel na de teleurstellende resultaten. Concurrenten Meta Platforms, de eigenaar van Facebook, en Pinterest zakten 3,3 en 5,8 procent.

De stemming op Wall Street bleef terughoudend na de verliesbeurt een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent lager op 30.268 punten. De brede S&P 500 verloor 0,3 procent tot 3655 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,6 procent tot 10.554 punten. De graadmeters stevenen desondanks wel af op een weekwinst.

Schlumberger steeg 4,5 procent. De oliedienstverlener presteerde afgelopen kwartaal beter dan analisten en beleggers hadden verwacht. Ook voor het huidige kwartaal rekent het bedrijf op een verdere groei van de omzet. Creditmaatschappij American Express, die ook met cijfers kwam, verloor 5,7 procent. Telecomconcern Verizon boekte in het derde kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. Het aandeel daalde desondanks ruim 5 procent.

Twitter zakte 5 procent, mede door het slechte nieuws van Snap. Daarnaast heeft Elon Musk potentiƫle investeerders in zijn overname van Twitter verteld dat hij van plan is bijna 75 procent van de 7500 werknemers van het sociale medium te laten gaan zodra hij eigenaar is. Dat schreef The Washington Post op basis van interviews met ingewijden en documenten die de Amerikaanse krant heeft ingezien. Twitter zou na een dergelijke ingreep nog maar 2000 medewerkers over hebben.

Tesla steeg 0,6 procent. De fabrikant van elektrische auto’s, waarvan Musk de topman is, raakte een dag eerder bijna 7 procent kwijt na tegenvallende kwartaalresultaten.

De euro was 0,9777 dollar waard, tegen 0,9820 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent meer op 85,44 dollar. Brentolie werd eveneens 1,1 procent duurder, op 93,39 dollar per vat.