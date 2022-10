vanHaren mag schoenen blijven verkopen die op Dr. Martens lijken

Schoenenwinkelketen vanHaren mag schoenen blijven verkopen die lijken op de schoenen van het bekende merk Dr. Martens. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Het bedrijf Airwair, dat de merkrechten op de zogeheten kisten bezit, stapte naar de rechter omdat vanHaren zich schuldig zou maken aan slaafse nabootsing.

In januari 2021 wees de rechtbank in Rotterdam de vorderingen van Airwair al af. Ook het hoger beroep werd verloren door de Britse schoenenfabrikant. De Hoge Raad heeft nu ook het beroep van Airwair verworpen. Het bedrijf moet bovendien de proceskosten betalen.

Airwair beschuldigde vanHaren ervan lookalikes te maken van de zogenoemde 1460 boot, die sinds 1960 op de markt is. Deze wordt uitgevoerd in allerlei variaties. De strijd tegen nabootsingen hiervan is een speerpunt binnen de bedrijfsvoering van Airwair.

In een andere procedure tegen vanHaren werd Dr. Martens eerder dit jaar wel in het gelijk gesteld. Dat ging over het gebruik van geel stiksel in de schoenen. In mei oordeelde het Gerechtshof in Den Haag in hoger beroep dat met het gebruik van het kenmerkende gele stiksel merkinbreuk werd gemaakt.