Vertraging compensatieproces banken voor te veel betaalde rente

Banken zijn meer tijd kwijt met het vergoeden van klanten die in het verleden te veel rente hebben betaald op leningen. Dat komt omdat De Nederlandsche Bank (DNB) is gestopt met het publiceren van bepaalde cijfers die belangrijk zijn bij het berekenen van de juiste vergoeding. Het financiële klachteninstituut Kifid heeft nu deskundigen aangewezen die met alle betrokken partijen op zoek gaan naar een oplossing.

In de kwestie gaat het om klanten die een doorlopende lening hadden met een variabele rente. Meerdere banken volgden met hun rentes niet genoeg de marktrente. Kifid oordeelde eerder al dat klanten dat wel hadden mogen verwachten, en dus een vergoeding moesten krijgen. Onder meer ABN AMRO, ING en Rabobank zijn ook al met brede compensatieregelingen gekomen voor honderdduizenden gedupeerden. Daarmee zijn honderden miljoenen euro’s gemoeid.

Maar toezichthouder DNB publiceert sinds april opeens niet langer een bepaalde rentereeks omdat die niet meer representatief is voor de gemiddelde marktrente. Afgelopen zomer hebben vervolgens meerdere kredietverstrekkers bij Kifid de vraag neergelegd waar zij dan van uit moeten gaan bij het berekenen van de vergoedingen voor gedupeerden.

Kifid heeft het antwoord zelf niet direct paraat, maar wil wel gaan uitzoeken welke ideeën er leven bij de banken en consumentenorganisaties over een alternatief voor de reeks van DNB. Twee onafhankelijke deskundigen zullen daarvoor samen met Eveline Ruinaard, directeur en voorzitter van de geschillencommissie van Kifid, in gesprek gaan met zowel kredietverstrekkers als vertegenwoordigers van consumenten.

Hoeveel mensen door dit probleem langer moeten wachten op een vergoeding is niet duidelijk. Sowieso gaat het alleen om mensen van wie de bewuste lening voor het einde van de DNB-reeks nog niet was afgelost. Bij het Kifid zijn momenteel meer dan honderd zaken aangehouden, maar een woordvoerster kan niet zeggen of bij al die zaken ook echt dit probleem speelt. Ze wijst erop dat de banken bij hun eigen compensatieregelingen ook gebruik zouden moeten maken van de DNB-reeks. Maar voor hoeveel mensen het euvel daar speelt is niet bekend bij Kifid.