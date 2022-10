VS overwegen veiligheidscheck op bedrijven en deals Elon Musk

De Amerikaanse regering overweegt een aantal activiteiten van miljardair Elon Musk aan een veiligheidscheck te onderwerpen. Het gaat onder andere om ruimtevaartbedrijf SpaceX en de op handen zijnde overname van socialmediaplatform Twitter, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

De zorgen over Musk nemen toe nadat hij had gedreigd een internetdienst aan Oekraïne via de satellietdienst Starlink, onderdeel van SpaceX, te beëindigen vanwege de verliezen van tientallen miljoenen dollars. Uiteindelijk zegde Musk toe de rekening te blijven betalen. Daarnaast schoof Musk met vredesvoorstellen die hij op Twitter deelde volgens regeringsfunctionarissen steeds meer op richting het standpunt van Rusland over de invasie.

Bovendien onderzoekt de regering-Biden of de overname van Twitter door Musk en buitenlandse investeerders een risico voor de nationale veiligheid vormt. Het gaat om onder anderen de Saudische prins Alwaleed bin Talal, het Qatarese staatsinvesteringsfonds en cryptobedrijf Binance, dat in handen is van een Chinese staatsburger.

Bronnen zeggen tegen Bloomberg dat de gesprekken nog in een vroege fase zitten, waardoor het onzeker is of de bedrijven en deals van Musk daadwerkelijk worden onderzocht. Het is daarnaast nog de vraag met welke middelen de federale overheid dat zou kunnen doen.