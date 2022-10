Shell investeert in grote uitbreiding lng-export Qatar

Shell heeft zich ingekocht bij een project dat Qatar in staat moet stellen veel meer vloeibaar gemaakt aardgas (lng) te exporteren dan het nu doet. Het Britse olie- en gasconcern maakt bekend een belang van bijna 9,3 procent te hebben genomen in North Field South, zoals het project heet.

Qatar is de grootste lng-exporteur ter wereld en daar is nu extra veel vraag naar door de oorlog in Oekraïne en het wegvallen van gasleveringen uit Rusland. Het land bezit het zogeheten North Field in de Perzische Golf en heeft daarmee op Iran en Rusland na ’s werelds grootste bewezen gasreserves.

Het project waar Shell nu in investeert moet het mogelijk maken dat de Golfstaat jaarlijks 16 miljoen ton lng meer kan verkopen uit dat gasveld. Daarvoor moeten er onder andere boorplatforms en pijpleidingen bijkomen. Daarnaast verrijzen er nieuwe installaties die aardgas omzetten in vloeibare vorm. Dit zal op de korte termijn nog geen oplossing bieden voor de schaarste aan gas die sinds de Russische inval in Oekraïne is ontstaan. Qatar kan de eerste lading gas die deze uitbreiding oplevert waarschijnlijk op zijn vroegst in 2027 exporteren.

Shell maakte niet bekend hoeveel geld het heeft neergeteld voor de aandelen in het project. TotalEnergies maakte vorige maand bekend 1,5 miljard dollar te investeren in een even groot belang in North Field South. Het Qatarese staatsbedrijf QatarEnergy blijft de grootste aandeelhouder en stelt maximaal een kwart van het project beschikbaar voor buitenlandse investeerders.