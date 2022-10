Aandacht voor resultaten en banenreductie Philips op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag met name uit naar Philips. Het zorgtechnologieconcern gaat gebukt onder de problemen met zijn slaapapneu-apparaten, waarvan miljoenen exemplaren moeten worden teruggeroepen vanwege afbrokkelend isolatieschuim. Eerder deze maand gaf Philips al een winstwaarschuwing. Bij de publicatie van de kwartaalcijfers liet het concern weten wereldwijd 4000 banen te schrappen, waarvan 400 in Nederland.

De nieuwe Philips-topman Roy Jakobs, die deze maand het roer heeft overgenomen van Frans van Houten, verklaarde dat Philips voor veel uitdagingen staat. Naast de kostbare terugroepactie staan de resultaten van het concern onder druk door onder meer leveringsproblemen, de inflatie, de strenge coronamaatregelen in China en de oorlog in Oekraïne. Philips wil met de banenreductie de organisatie stroomlijnen en de bedrijfskosten verlagen.

De AEX-index op Beursplein 5 stevent af op een licht hoger begin van een nieuwe drukke cijferweek. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine winsten openen, na het sterke herstel op Wall Street van afgelopen vrijdag. In Londen gaat de aandacht uit naar de opvolging van premier Liz Truss, die vorige week ontslag nam na het mislukken van haar begrotingsplannen.

De belangrijkste Aziatische aandelenmarkten lieten maandag een gemengd beeld zien. In Tokio sloot de Nikkei 0,3 procent in de plus. De Chinese beurzen gingen daarentegen hard omlaag. De Hang Seng-index in Hongkong raakte tussentijds 5,6 procent kwijt. Vooral de Chinese techbedrijven kregen opnieuw rake klappen. Tencent, het Chinese techbedrijf waarin de in Amsterdam genoteerde investeerder Prosus een groot belang heeft, zakte dik 9 procent.

De beurs in Shanghai verloor 1,4 procent na een reeks macro-economische cijfers uit het land, waarvan de publicatie om onbekende redenen met een week was uitgesteld. De cijfers liet een gemengd beeld zien over de Chinese economie, die gebukt gaat onder de strenge coronamaatregelen in het land.

Op het Beursplein zal het aandeel AkzoNobel mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van de Amerikaanse bank JPMorgan verlaagden hun aanbeveling voor het verfconcern naar verkopen. Shell liet weten zich te hebben ingekocht bij een project dat Qatar in staat moet stellen veel meer vloeibaar gemaakt aardgas (lng) te exporteren dan het nu doet.

De euro was 0,9842 dollar waard, tegen 0,9814 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent minder op 84,27 dollar. Brentolie werd ook 0,9 procent goedkoper, op 92,70 dollar per vat.