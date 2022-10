ABN AMRO verhoogt spaarrente ook na eerder al ING en Rabobank

ABN AMRO heeft bekendgemaakt de spaarrente per 1 december te verhogen. Voor particuliere spaarrekeningen tot en met 1 miljoen euro gaat vanaf dan een tarief van 0,25 procent gelden, in plaats van 0 procent. Volgens ABN-topman Robert Swaak betekent deze stap dat “we weer in wat normaler vaarwater komen”.

ING voert hetzelfde rentetarief vanaf 1 december door voor spaarsaldo’s tot 10.000 euro van alle particuliere klanten van de bank, werd maandagochtend bekend. De rente op een spaarrekening met een saldo tussen de 10.000 en 100.000 euro gaat naar 0,15 procent, net als op rekeningen met tussen de 100.000 en 1 miljoen euro. De rente op spaarrekeningen met meer dan een miljoen blijft 0 procent.

Vorige week kondigde de Rabobank, een van de andere grote banken, een vergelijkbare renteverhoging aan. Banken zijn rentes aan het verhogen nu centrale banken de rentes opvoeren in hun strijd tegen de hoge inflatie.