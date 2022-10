Economische activiteit eurozone zwakt verder af

De economische activiteit in de eurozone is in oktober verder afgezwakt onder druk van de hoge inflatie, dure energie en de wereldwijde economische afkoeling. Dat meldde de Britse marktonderzoeker S&P Global. De kans op een economische recessie in Europa wordt daardoor alleen maar groter.

De samengestelde inkoopmanagersindex voor het eurogebied, waarmee de bedrijvigheid in zowel de industrie als de dienstensector wordt gemeten, kwam volgens een voorlopige schatting uit op een stand van 47,1. Alles onder de 50 duidt op krimp, alles daarboven op groei. In september noteerde die economische graadmeter nog een stand van 48,1.

Voor Frankrijk werd door S&P Global een stand van 50 gemeten. Voor Duitsland, de grootste economie van Europa, ging het om een niveau van 44,1.

Door de hoge inflatie houden consumenten de hand steeds meer op de knip waardoor bijvoorbeeld wordt bezuinigd op aankopen in winkels, bestedingen in horeca en reizen. Daarnaast kampen bedrijven met hoge energiekosten, waardoor soms productieprocessen worden stopgezet of ontregeld. Verder zien bedrijven de orders teruglopen omdat er minder vraag is.