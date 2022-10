Groei Chinese economie trekt aan, maar werkloosheid neemt toe

De Chinese economie liet in het derde kwartaal herstel zien ten opzichte van het tweede kwartaal, toen de economische groei vrijwel stilviel vanwege een coronalockdown in Shanghai. Het bruto binnenlands product (bbp) van de op een na grootste economie ter wereld groeide in de periode juli tot en met september met 3,9 procent ten opzichte van een jaar geleden. Dat was sterker dan de groei van 3,3 procent die economen hadden voorzien.

Andere macro-economische cijfers over september gaven echter een zwakker beeld te zien over de situatie in China. Zo steeg de werkloosheid in september tot 5,5 procent, na vier maanden van dalingen; in augustus bedroeg de werkloosheid nog 5,3 procent. De groei van de winkelverkopen, een belangrijke indicator van de consumentenbestedingen, vertraagde tot 2,5 procent na een toename met 5,4 procent in augustus. De industriële productie steeg in september daarentegen met 6,3 procent ten opzichte van een jaar eerder, en dat was meer dan economen hadden verwacht.

De publicatie van de cijfers werd bijna een week uitgesteld omdat China zijn twintigste partijcongres hield. Tijdens die belangrijke politieke gebeurtenis stelde president Xi Jinping zijn derde termijn als hoofd van de regerende Communistische Partij veilig en verstevigde hij zijn machtspositie in het land. Xi heeft zich omringd met vertrouwelingen die zijn strenge coronabeleid steunen. Dat zero-Covid-beleid heeft de economie veel schade toegebracht.

De “grootste conclusie” van de cijfers is dat “Covid nog steeds zijn stempel drukt op de economie”, zei Iris Pang, hoofdeconoom voor Groot-China bij ING. Ook merkte de econoom op dat het economisch herstel grotendeels is gebaseerd op investeringen en industriële productie. De beëindiging van de lockdowns in Chinese havens zorgde ervoor dat de toeleveringsproblemen afnamen, wat bijdroeg aan de opleving van de industriële productie, aldus Pang. De winkelverkopen werden echter nog altijd gedrukt door quarantainemaatregelen.

De situatie op de Chinese vastgoedmarkt blijft intussen zorgwekkend. De vastgoedsector kromp in het afgelopen kwartaal voor het vijfde kwartaal op rij, meldde het Chinese statistiekbureau, en de huizenprijzen daalden in september voor de dertiende maand op rij.

China gaf ook de uitgestelde handelsdata vrij. Daaruit bleek dat de exportgroei in september is vertraagd. De uitvoer steeg vorige maand met 5,7 procent, tegen 7,1 procent in augustus. De import nam met 0,3 procent toe, onveranderd ten opzichte van augustus.