Hoge gasprijs dreigt aluminiumfabrikant Aldel fataal te worden

De hoge gasprijzen dreigen aluminiumfabrikant Aldel in Delfzijl fataal te worden. Dat vreest vakbond FNV, nu het bedrijf uitstel van betaling heeft aangevraagd. De metaalfabriek ligt al sinds begin september stil, omdat het door de gascrisis onmogelijk is geworden om nog rendabel te blijven produceren. Ook is het merendeel van het personeel al ontslag aangezegd.

FNV-bestuurder Masja Zwart legt uit dat Aldel deze week eigenlijk de lonen moet betalen van de circa tweehonderd medewerkers. “Maar het geld is op”, zegt ze. Hoewel de meeste werknemers al thuiszitten hebben ze nog wel recht op salaris omdat de daarvoor geldende opzegtermijn nog niet voorbij is.

De vakbondsvrouw bevestigt berichten dat het bedrijf uitstel van betaling heeft aangevraagd bij de rechter. Dat laatste is belangrijk omdat uitkeringsinstantie UWV dan de salarisdoorbetaling kan overnemen, aldus Zwart.

Financieel directeur Eric Wildschut benadrukte vorige maand nog dat een bankroet ver weg was. Het plan was toen om voorlopig met zo’n 25 mensen verder te gaan. Die zijn nodig om Aldel in een zogenoemde waakvlamstand te houden. Door de productie gecontroleerd stil te leggen zou het mogelijk zijn snel weer op te starten wanneer de omstandigheden verbeteren.

Wildschut was maandagavond niet bereikbaar voor commentaar. Volgens Zwart is niettemin duidelijk waar het probleem zit. Met de hoge gasprijzen is het heel lastig om een bedrijf in Nederland draaiende te houden als er niet meer hulp komt van de overheid. Ze wijst erop dat soortgelijke bedrijven in buurlanden veel meer overheidssteun hebben gekregen.

Het bedrijf verkeert al langer in zwaar weer. Eind vorig jaar moesten al zo’n 120 mensen vertrekken bij Aldel toen directeur Chris McNamee het bedrijf overnam van de Amerikaanse investeringsmaatschappij York Capital. Met die overname werd toen een dreigend faillissement afgewend. De onderneming is sinds 2013 daarbij al twee keer failliet gegaan. Telkens lukte het om een doorstart te maken, maar of dat nu weer het geval zal zijn, is volgens Zwart nog maar de vraag. “Dat weet niemand.”