Huizenprijzen op maandbasis hardste gedaald sinds mei 2013

De daling van de Nederlandse huizenprijzen is in september in een hogere versnelling terechtgekomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gingen de prijzen op maandbasis zelfs het hardste naar beneden sinds mei 2013.

De huizenprijzen lagen in september gemiddeld 0,7 procent lager dan een maand eerder, bij een totaal van 17.631 verhuizingen. In augustus was nog sprake van een afname van 0,1 procent. CBS-econoom Frank Notten merkt op dat de tijd van prijsstijgingen nu “echt wel verleden tijd” is.

Vergeleken met een jaar geleden zijn koophuizen nog wel bijna 10 procent duurder, maar het verschil op jaarbasis wordt met de maand kleiner. Begin dit jaar meldde het statistiekbureau met een plus van zo’n 21 procent nog de sterkste prijstoename in decennia.

De prijsdaling die het CBS meet is nog niet zo extreem als de afname die de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) onlangs becijferde. Volgens de makelaars gingen de huizenprijzen in het derde kwartaal bijna 6 procent omlaag ten opzichte van de voorgaande drie maanden.

Maar het CBS verwerkt huizenverkopen pas als notarissen die laten inschrijven bij het Kadaster. De cijfers van de NVM zijn onvollediger maar gebaseerd op het moment dat het koopcontract wordt getekend. Dat is eerder, waardoor trends daar vaak ook eerder worden gesignaleerd.

Wie binnenkort een huis wil kopen moet zich toch niet laten afschrikken door de daling van de huizenprijzen, zei president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) een week geleden nog. Hij beschouwde de ontwikkelingen op de woningmarkt eerder als een “welkome afkoeling”.

Volgens Knot zijn de dalende huizenprijzen vooral een gevolg van het oplopen van de hypotheekrente. Daardoor kunnen mensen nu minder lenen. Maar uiteindelijk zou er wel weer een nieuw evenwicht op de markt moeten kunnen ontstaan.

Knot wees er ook op dat er nog steeds veel huizen boven de vraagprijs worden verkocht en dat er nog steeds een groot tekort is aan woningen in Nederland. Daarbij moet je een woning volgens Knot ook niet zien als een belegging, maar koop je een huis omdat je erin wil wonen.