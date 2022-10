Investeerders Britse obligaties zien Sunak wel zitten als premier

Investeerders in Britse staatsobligaties zien het vooruitzicht dat Rishi Sunak de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk wordt, wel zitten. Ook het nieuws dat Boris Johnson zich heeft teruggetrokken uit de race om opnieuw premier te worden, werd verwelkomd. Volgens investeerders is Sunak, die minister van Financiën was onder Johnson, een betere kandidaat om de financiële uitdagingen van het land aan te pakken dan zijn voormalige regeringsleider.

De koersen van Britse staatsobligaties gingen maandag omhoog, waardoor de rentes op de staatsleningen afnamen. Dit betekent dat de Britse overheid minder rente hoeft te betalen om geld te lenen. Ook het Britse pond steeg wat verder in waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Sunak is tot nu toe de enige officiële kandidaat voor het leiderschap van de Conservatieve Partij en daarmee het premierschap. Hij lijkt zodoende de opvolger te worden van premier Liz Truss, die vorige week ontslag nam na het mislukken van haar begrotingsplannen.

De financiële markten schrokken vorige maand van de plannen van Truss, waarin forse belastingverlagingen samenvielen met flink hogere uitgaven. Truss wilde voor die plannen veel geld lenen, waardoor de al hoge staatsschuld verder dreigde op te lopen. Investeerders zagen de plannen niet zitten en eisten een hogere vergoeding voor Britse staatsleningen, waardoor de rente op de obligaties omhoogschoot. Ook kelderde het Britse pond in waarde.

De Bank of England (BoE) moest voor miljarden aan obligaties opkopen om de markten tot bedaren te brengen. Om het vertrouwen van de markten terug te winnen ontsloeg Truss haar minister van Financiën Kwasi Kwarteng. Zijn opvolger, Jeremy Hunt, draaide vervolgens bijna alle belastingverlagingen terug. De al wankele positie van Truss bleek uiteindelijk niet houdbaar en ze nam vorig week ontslag.

De plannen van Truss wakkerden ook de vrees aan dat de al hoge inflatie in het Verenigd Koninkrijk langer aanhoudt. De BoE, die de inflatie juist probeert te bestrijden met renteverhogingen, zou de rente daardoor met stevige stappen moeten blijven verhogen. Handelaren hopen nu dat de centrale bank met Sunak aan het roer de rente minder sterk hoeft te verhogen.

“De markten vertrouwen op de fiscale strategieën van Sunak”, zei Pooja Kumra, een rentestrateeg bij Toronto-Dominion Bank. “Met een fiscaal conservatieve premier nemen ook de verwachtingen in de markt af over de omvang van de toekomstige rentestappen door de Bank of England”, aldus Kumra.