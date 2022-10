Miljonair Sanderink blijft baas Centric, OM stapt naar rechter

De veelbesproken miljonair Gerard Sanderink heeft zijn aantreden als topman bij zijn IT-bedrijf niet teruggedraaid. Daarom stapt het Openbaar Ministerie naar de rechter om onderzoek te laten doen naar de onderneming. Het OM is ervan overtuigd dat Sanderink de al heersende onrust bij Centric versterkt.

“De Ondernemingskamer zal beslissen of, en zo ja, welke maatregelen nodig zijn om de stabiliteit en continu├»teit van Centric te waarborgen”, aldus justitie, die vorige week na de benoeming van Sanderink al had gedreigd deze stap te zullen zetten. De Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam is gespecialiseerd in het beslechten van geschillen binnen bedrijven.

Het OM deed de afgelopen maanden al verkennend onderzoek bij Centric. Aanleiding daarvoor waren aanhoudende berichten over onrust binnen de onderneming, die ook veel IT-projecten verzorgt voor de overheid en daarom een maatschappelijk belang heeft. Samen met het bestuur, de ondernemingsraad en Sanderink als eigenaar probeerde justitie uit te zoeken wat nodig is om de verhoudingen binnen het bedrijf weer te herstellen.

Maar afgelopen woensdag werd bekend dat Sanderink, die ruim anderhalf jaar geleden de dagelijkse leiding bij Centric uit handen had gegeven, per direct weer het roer overneemt. Twee andere bestuurders zijn teruggetreden. Daarmee is volgens het OM een streep gezet door alle inspanningen van de afgelopen maanden. Daaruit zou blijken dat het bedrijf zelf onvoldoende in staat is om de rust te herstellen.

Sanderink was de afgelopen jaren veelvuldig in het nieuws door een hoog oplopende ruzie met zijn voormalige geliefde Brigitte van Egten, die hij aan de kant zette nadat hij bevriend was geraakt met Rian van Rijbroek, een zelfverklaarde cyberdeskundige. Kenners zetten veel vraagtekens bij haar beweringen. Sinds Van Rijbroek in Sanderinks leven is, vecht hij een vete uit met Van Egten. Daarin werd hij keer op keer in het ongelijk gesteld, maar meermalen lapte hij die vonnissen aan zijn laars. Ook Centric werd betrokken bij meerdere civielrechtelijke procedures rondom de priv├ęzaken van Sanderink.