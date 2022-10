Nieuwe topman Philips: ontslagen harde, noodzakelijke maatregel

Het schrappen van 4000 arbeidsplaatsen wereldwijd door zorgtechnologieconcern Philips is een “harde en pijnlijke, maar noodzakelijke maatregel” vanwege alle problemen bij het bedrijf en de economische tegenwind. Dat zei de nieuwe Philips-topman Roy Jakobs in een toelichting op de kwartaalcijfers die maandag werden gepubliceerd. In Nederland vallen er volgens Philips 400 gedwongen ontslagen op een personeelsbestand van 11.000 werknemers.

Jakobs nam deze maand bij Philips het roer over van de lang zittende topman Frans van Houten. Philips heeft te maken met een reeks uitdagingen, waaronder toeleveringsproblemen, de afkoelende wereldeconomie, de Chinese coronalockdowns en de zeer kostbare terugroepactie van slaapapneu-apparaten. Wereldwijd telt het Nederlandse concern circa 79.000 arbeidsplaatsen.

Volgens Jakobs hebben die problemen zijn “volledige aandacht”. Hij zegt het een “eer” te vinden om leiding te geven aan Philips “Een mooi bedrijf met veel historie, innovatie en mooie producten. Juist als het uitdagend is, moet je als leider een stap zetten. Die taak neem ik graag op me.” Hij zegt de probleemdossiers met vertrouwen te zullen tackelen. “Wij zijn toekomstgericht. Ieder dossier wordt zorgvuldig aangepakt. We moeten vertrouwen terugwinnen.”

De onmiddellijke ingreep in het personeelsbestand moet helpen om kosten te besparen en Philips te stroomlijnen. Volgens Jakobs waren de laatste tijd “zorgwekkende statistieken” te zien in de financiĆ«le prestaties van de onderneming. “Daarom moeten we direct actie ondernemen. Het zijn pijnlijke maatregelen en we blijven kijken naar het kostenplaatje.” Verder banenverlies valt dan ook niet uit te sluiten, aldus Jakobs.

Volgens de nieuwe topman komt bij de ingreep in Nederland vooral kantoorpersoneel te vervallen. Bij de fabrieken en kwaliteitscontroles zal het banenverlies veel beperkter blijven, aldus de topman. “We gaan dit zo zorgvuldig mogelijk doen.” In januari komt Philips met meer details over de strategische plannen.