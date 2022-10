Ophef bij boeren over ‘ingekorte’ lijst gewassen die nog mogen

Bij boeren in Nederland is ophef ontstaan over een door ambtenaren opgestelde lijst met gewassen die na 1 oktober volgend jaar nog verbouwd mogen worden. Volgens de boeren zijn er volgens de lijst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) veel minder gewassen toegestaan.

Het gaat om onlangs gepubliceerde zogeheten consultatielijsten met vanggewassen en winterteelten die ter inzage liggen en waar boeren nog enkele weken op kunnen reageren. “De lijst is niet compleet. Wij willen dat daar nog een aantal gewassen aan toegevoegd worden, bijvoorbeeld meer wintergewassen”, zegt Bart Kemp van de boerenorganisatie Agractie Nederland.

“Wij toetsen of het realistisch is, want je moet natuurlijk wel groente kunnen verbouwen. Bij sommige gewassen is het niet mogelijk om het eerder van het land af te halen. Je kunt je mais niet half rauw gaan oogsten”, vervolgt hij.

Kemp voegt daaraan toe dat de lijst behoort tot een normale procedure en dat daar vaak nog een wijziging op komt. Deze ronde zijn de regels wel aangescherpt, voortvloeiend uit het zogeheten zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn 2022-2025. Dit gaat over de hoeveelheid nitraat die in het oppervlaktewater mag zitten.

Ook Farmers Defence Force (FDF) stelt dat de lijst van LNV niet klopt. “Groentetelers komen hiermee hopeloos in de knel”, zegt voorman Mark van den Oever. FDF houdt maandagavond een ‘crisisberaad’ over de stikstofplannen van het kabinet. De gewassenlijst is dan volgens Van den Oever ook onderwerp van gesprek.

Op Twitter ontstond zondag veel ophef nadat Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) een vlog had gedeeld van een woedende boerin. Deze stelt in het filmpje onder meer dat ze vanaf 1 oktober volgend jaar nog nauwelijks iets mag verbouwen en al haar personeel dan naar huis kan sturen. Volgens Van der Plas gaan “ook de akkerbouwers in Nederland naar de knoppen door falend beleid”, twitterde ze.

LTO Nederland kon maandagochtend nog niet direct inhoudelijk reageren.