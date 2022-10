Philips lager op Damrak na banenreductie, Prosus hard onderuit

Philips werd maanda g lager gezet op de Amsterdamse beurs. Het zorgtechnologieconcern, dat gebukt gaat onder de problemen met zijn slaapapneu-apparaten, kondigde bij de publicatie van de kwartaalcijfers aan wereldwijd 4000 banen te schrappen, waarvan 400 in Nederland. Philips wil met de banenreductie de organisatie stroomlijnen en de bedrijfskosten verlagen. Het aandeel zakte 1 procent.

De nieuwe Philips-topman Roy Jakobs, die deze maand het roer heeft overgenomen van Frans van Houten, verklaarde dat Philips voor veel uitdagingen staat. Het bedrijf gaf onlangs al een winstalarm af, mede door een afwaardering van 1,3 miljard euro op het bedrijfsonderdeel dat verantwoordelijk is voor de slaapapneu-apparaten, waarvan miljoenen exemplaren moeten worden teruggeroepen. Naast de kostbare terugroepactie staan de resultaten van het concern onder druk door onder meer leveringsproblemen, de inflatie, de strenge coronamaatregelen in China en de oorlog in Oekraïne.

Prosus was met een min van dik 11 procent de grootste daler bij de Amsterdamse hoofdfondsen. De techinvesteerder kampt met de aanhoudende zware koersverliezen in de techsector in China. Zo kelderde internet- en gamesbedrijf Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, bijna 10 procent in Hongkong. Beleggers lijken zich zorgen te maken over het investeringsklimaat in China, nu president Xi Jinping zijn machtspositie in het land verder heeft verstevigd.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent in de min op 648,49 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 881,32 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs klommen tot 0,4 procent.

De Londense FTSE-index steeg 0,1 procent. Investeerders wachten vooral op wie de opvolger zal worden van de Britse premier Liz Truss, die vorige week ontslag nam na het mislukken van haar begrotingsplannen. Vooralsnog is Rishi Sunak, een oud-minister van Financiën, de enige officiële kandidaat voor het leiderschap van de Conservatieve Partij en daarmee het Britse premierschap.

Verzekeraar Aegon was de sterkste stijger in de AEX, met een winst van 2,5 procent. Shell verloor 2,1 procent. Het olie- en gasconcern heeft zich ingekocht bij een project dat Qatar in staat moet stellen veel meer vloeibaar gemaakt aardgas (lng) te exporteren. Qatar is de grootste lng-exporteur ter wereld en naar dat gas is nu extra veel vraag naar door de oorlog in Oekraïne en het wegvallen van gasleveringen uit Rusland.

De euro was 0,9847 dollar waard, tegen 0,9814 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,6 procent minder, op 83,71 dollar. Brentolie werd 1,4 procent goedkoper, op 92,33 dollar per vat.