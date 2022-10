PostNL binnenkort voor rechter wegens klacht over onderbetaling

PostNL moet volgende week dinsdag voor de rechter in Den Haag verschijnen voor een klacht over onderbetaling van zelfstandige pakketbezorgers. De Belangenvereniging voor Pakketdistributie (BVPD) stuurde hiervoor al in april vorig jaar een dagvaarding uit. De zaak liep vanwege corona vertraging op maar inmiddels is er een zittingsdatum, meldt de organisatie.

Kern van de zaak is het steeds harder moeten werken voor hetzelfde geld, aldus de brancheclub. De BVPD is de procedure begonnen via Pakket Post en Mailgroep Haarlemmermeer, het bedrijf van haar voorzitter Ruud Wassenaar.

Hij reed vijftien jaar voor PostNL en zag het aantal te bezorgen pakketten door zijn bedrijf stijgen van 60.000 naar 340.000 stuks. Maar onder de streep zou hij daar veel te weinig aan over hebben gehouden. Zo kon Wassenaar zich in al die tijd naar eigen zeggen geen arbeidsongeschiktheidsverzekering of pensioen veroorloven.

Advocaat Danny Snijders wijst op de volgens hem volstrekt ondoorzichtige tariefmodellen van PostNL. Volgens hem kan op geen enkele wijze worden getoetst of de vergoedingen die PostNL biedt aan zelfstandige pakketbezorgers wel redelijk zijn. “Hoe PostNL de tarieven opbouwt is volkomen ondoorzichtig.”